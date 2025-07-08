Eskişehirspor, Hasan Şen ile Yeniden Anlaştı

Eskişehirspor, Hasan Şen ile Yeniden Anlaştı
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Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Şen ile sözleşme yeniledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele edecek olan Eskişehirspor, Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olan Eskişehirspor, TFF 3. Lig'e yükseldi. Kulüp yönetimi yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu. Eskişehirspor'un resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, geçtiğimiz sezon A takım formamızı giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncumuz Hasan Şen ile yeniden anlaşma sağladık. Kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza atan Hasan'a kulübümüze yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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