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Eskişehirspor, Fethi Heper'in 9 numaralı formasını emekliye ayırdı

Eskişehirspor, Fethi Heper'in 9 numaralı formasını emekliye ayırdı
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Eskişehirspor, vefat eden eski oyuncusu Fethi Heper'in anısını yaşatmak amacıyla 9 numaralı formasını emekliye ayırdığını duyurdu. Heper, KOAH nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Eskişehir spor, vefat eden Fethi Heper'in mirasını yaşatmak amacıyla onun giymiş olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı.

Eskişehir spor ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Fethi Heper (81), KOAH rahatsızlığı nedeniyle Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde vefat etti. Heper'in vefatı spor camiasında büyük üzüntüye neden olurken, Eskişehirspor, onun taşımış olduğu 9 numaralı formayı emekliye ayırdıklarını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Fethi Heper'in şanlı mirasını yaşatmak adına, onun terlettiği, onurlandırdığı, yüreğiyle taşıdığı 9 numaralı formayı emekliye ayırıyoruz. Bundan böyle Eskişehirspor'un 9 numarası, sahada değil, hatıralarda, tarihimizde ve yüreklerimizde yaşayacak" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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