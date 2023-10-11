Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de Eskişehir Demirspor ile oynayacağı sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor. Maçın tarihi ve saatine ilişkin başvuruda bulunuldu.

Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de Eskişehir Demirspor ile oynayacağı sezonun ilk hafta maçının hazırlıklarına devam ediyor.

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig'de sezon 15 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. 6'ncı Grupta yer alan Eskişehirspor, ligin ilk haftasında oynayacağı Eskişehir Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlı futbolcular teknik direktör İbrahim Baş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından Eskişehir Demirspor maçının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Öte yandan Eskişehir Kulüp Başkanı Erkan Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yönetim olarak Eskişehirspor'un Eskişehir Demirspor maçının 13 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Stadyumu'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduklarını belirtti. TFF'nin bu başvuruyu onaylamasının ardından maçın cuma günü oynanması bekleniyor. - ESKİŞEHİR