Eskişehirspor, Ereğlispor'u 2-1 Yenerek Galibiyet Aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Ereğlispor karşısında ilk yarısını 1-0 geride bitirdiği maçta 2-1 galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor ve Ereğlispor karşı karşıya geldi. Ereğli Atatürk Stadyumu'nda oynanan 22. dakikasında Burak Seres'in attığı golle ev sahibi ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda ise 55. dakikada Cenk Özbey'in ve 69. dakikada Erdin Üzer'in attığı gollerle Eskişehirspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta Manavgat Bld. ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR