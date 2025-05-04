Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'de Şampiyon Oldu!
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyon olan Eskişehirspor, 3. Lig'e yükselmenin sevincini taraftarıyla birlikte kutladı. Maç sonrası Dede Korkut Parkı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı ve araç konvoyu oluşturdu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Eskişehirspor'un taraftarı, kentte sevinç gösterilerinde bulundu.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor'u 1-0 yenerek 3. Lig'e yükseldi.
Grubu lider tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 2 sezon aranın ardından profesyonel liglere döndü.
Eskişehirspor taraftarı maçı dev ekrandan izledi
Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğunu kutladı.
Marşlar söyleyen taraftar, park çevresinde araç konvoyu oluşturdu. Eskişehir temsilcisinin taraftarı, araçlardan bayrak ve atkılar salladı.