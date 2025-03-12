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Eskişehirspor, Berk Zerenman ile Anlaştı

Eskişehirspor, Berk Zerenman ile Anlaştı
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Eskişehirspor, İstanbul Beylikdüzüspor'dan 22 yaşındaki hücum oyuncusu Berk Zerenman ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüp, Zerenman'a başarılar diledi.

Eskişehirspor, İstanbul Beylikdüzüspor'da forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Berk Zerenman ile anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Eskişehirspor, transfer haberini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, İstanbul Beylikdüzüspor'da forma giyen 22 yaşındaki hücum oyuncusu Berk Zerenman ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Ayrıca, "Berk Zerenman'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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