Eskişehirspor, Bartınspor'dan Kerem Eryılmaz'ı transfer etti

2023-2024 sezonuna güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Eskişehirspor, Bartınspor'dan orta saha oyuncusu Kerem Eryılmaz'ı transfer etti. Eryılmaz, daha önce birçok farklı takımda forma giymiş deneyimli bir oyuncudur.