Eskişehirspor, Arda Okumuş ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor yönetimi, takımda 3 sezondur forma giyen Arda Okumuş ile yeniden anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor yönetimi 2024-2025 sezonu için hazırlıklarına devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehirspor'un yönetimi, 3 sezondur takımda forma giyen stoper Arda Okumuş ile yeniden anlaşma sağladı. 22 yaşındaki genç stoper Arda Okumuş ile, Eskişehirspor tesislerinde sözleşme imzalandı. - ESKİŞEHİR