Eskişehirspor, Akın Akman ile Anlaştı

Eskişehirspor, Akın Akman ile Anlaştı
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Eskişehirspor, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Akın Akman ile sözleşme imzaladı. Akman'ın kulübe katılmasından dolayı yapılan açıklamada, kendisine başarılar dilendi.

Eskişehirspor, kanat oyuncusu Akın Akman ile anlaştı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Muş Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Akın Akman ile anlaşma sağlamıştır. Akın Akman'a Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz." denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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