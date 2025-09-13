Haberler

Eskişehirspor'a 27 Bin 500 TL Para Cezası

Eskişehirspor, Anadolu Spor Faaliyetler karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 27 bin 500 TL para cezası aldı.

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda Eskişehirspor - Anadolu Spor Faaliyetler karşılaşması oynandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Eskişehirspor tarafına ceza uygulama kararı aldı. Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 27 bin 500 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR

