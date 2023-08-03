Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu loca satışlarına başladı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu loca satışlarının başladığını duyurdu. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçlar için A kategori 100 bin TL, B kategori 50 bin TL, C kategori ise 30 bin TL olarak belirlendi. Loca alarak takımın zaferine yakından şahit olma fırsatı için Vali Hanefi Demirkol Tesislerine gidilebileceği veya kulüple iletişime geçilebileceği belirtildi.

Eskişehirspor, 2023-2024 sezonu loca satışlarının satışına başlandığını duyurdu.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen Eskişehirspor'da loca satışlarına başlandı. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçlar A kategori 100 bin TL, B kategori 50 bin TL, C kategori ise 30 bin TL olarak belirlendi. Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru paylaşımında, "2023-2024 sezonu loca satışlarımız başladı. Loca alarak şampiyonluk yolunda takımımızın zaferine yakından şahit olma fırsatı için Vali Hanefi Demirkol Tesislerimize gelebilir ya da iletişim numaramızdan kulübümüzle iletişime geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR