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Eskişehirspor 2 Eylül SK'yı 2-0 Geçti

Eskişehirspor 2 Eylül SK'yı 2-0 Geçti
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Eskişehirspor, Bölge Amatör Lig'in 21. haftasında 2 Eylül SK ile oynadığı maçı 2-0'lık skorla kazandı. Necati Önal, maçta iki gol atarak galibiyete katkı sağladı.

Eskişehirspor Bölge Amatör Lig'in 21'inci haftasında 2 Eylül SK maçında 2-0'lık skor ile galibiyeti elde etti.

Eskişehirspor Bölge Amatör Lig'in 21'inci haftasında 2 Eylül SK ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken ikinci yarısında Es-es'in ilk golü 69'uncu dakikada Necati Önal'dan geldi. Maçın 86'ıncı dakikada da ikinci golü atan Necati Önal, skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın sonunda ise Eskişehirspor sahadan 3 puanla ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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