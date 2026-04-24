Balıkesirspor, Eskişehirspor'u 2-1 yendi

3'üncü Lig play-off 1'inci tur ilk maçında evinde Eskişehirspor'u konuk eden Balıkesirspor, karşılaşmayı 2-1 kazanıp rövanş öncesi avantaj sağladı. Balıkesirspor, 9'uncu dakikada Ahmet Necat'ın golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 14'ü gösterdiğinde Bal-Kes, Akın'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk devre Balıkesirspor'un 2-0 üstünlüğü ile noktalandı. Konuk Eskişehirspor, 65'inci dakikada Tayfun'un golüyle durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Balıkesirspor maçı 2-1 kazandı. Müsabakanın rövanşı 28 Nisan Salı günü Eskişehirspor'un sahasında oynanacak.

