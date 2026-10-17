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Eskişehirspor, 17 Ekim'de saat 19.00'da deplasmanda Altay'a konuk olacak

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Nesine 3. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, 17 Ekim Cumartesi saat 19.00'da deplasmanda Altay'a konuk olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki kritik mücadele Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak; siyah-kırmızılı ekip 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Nesine 3. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Altay'a konuk olacak.

Nesine 3. Lig 7. hafta mücadelesinde Eskişehir temsilcisi Eskişehirspor, İzmir deplasmanında Altay ile karşı karşıya gelecek. 17 Ekim Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen siyah-kırmızılı ekip, zorlu mücadelede 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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