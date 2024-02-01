Eskişehirli sporcular U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde etti

Eskişehirli sporcular U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde derece elde ettiler.

30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan sporculardan Sema Polat 49 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Açıkgöz ile Bahadır Erdal kendi kategorilerinde 2'nci oldular. Sporcular mutluluklarını antrenör ve takım arkadaşlarını ile paylaştılar. - ESKİŞEHİR