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Eskişehirli sporcular U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde etti

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Eskişehir'den katılan sporcular, U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde başarılı bir performans sergiledi. Sema Polat Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Açıkgöz ve Bahadır Erdal ise 2. oldular.

Eskişehirli sporcular U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde derece elde ettiler.

30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan sporculardan Sema Polat 49 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Açıkgöz ile Bahadır Erdal kendi kategorilerinde 2'nci oldular. Sporcular mutluluklarını antrenör ve takım arkadaşlarını ile paylaştılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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