Eskişehirli sporcular U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda derece elde etti
Eskişehir'den katılan sporcular, U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde başarılı bir performans sergiledi. Sema Polat Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Açıkgöz ve Bahadır Erdal ise 2. oldular.
Eskişehirli sporcular U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde derece elde ettiler.
30 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U-23 Türkiye Halter Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan sporculardan Sema Polat 49 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Utku Açıkgöz ile Bahadır Erdal kendi kategorilerinde 2'nci oldular. Sporcular mutluluklarını antrenör ve takım arkadaşlarını ile paylaştılar. - ESKİŞEHİR