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Eskişehirli sporcular Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk kazandı

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Eskişehirli sporcular, Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaların sahibi oldu. Ömer Efe Özkan erkekler şampiyonu, Nisanur Faideci ise kızlar şampiyonu oldu.

Eskişehirli sporcular Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk kazanarak, altın madalyaların sahibi oldu.

Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası 5-10 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta düzenlendi. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonaya Eskişehirli sporcular damga vurdu. Şampiyonada +57 kilogramda yarışan Ömer Efe Özkan erkekler şampiyonu, +45 kilogramda yarışan Nisanur Faideci ise kızlar şampiyonu oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sporcular tebrik edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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