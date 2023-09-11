Eskişehirli sporcular Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk kazandı
Eskişehirli sporcular, Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaların sahibi oldu. Ömer Efe Özkan erkekler şampiyonu, Nisanur Faideci ise kızlar şampiyonu oldu.
Eskişehirli sporcular Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk kazanarak, altın madalyaların sahibi oldu.
Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası 5-10 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta düzenlendi. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonaya Eskişehirli sporcular damga vurdu. Şampiyonada +57 kilogramda yarışan Ömer Efe Özkan erkekler şampiyonu, +45 kilogramda yarışan Nisanur Faideci ise kızlar şampiyonu oldu.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sporcular tebrik edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor