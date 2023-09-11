Eskişehirli sporcular Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2 şampiyonluk kazandı

Eskişehirli sporcular, Taekwando Minikler Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyaların sahibi oldu. Ömer Efe Özkan erkekler şampiyonu, Nisanur Faideci ise kızlar şampiyonu oldu.