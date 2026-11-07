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Eskişehirli sporcular Hırvatistan'da Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda derece aldı

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Eskişehirli sporcular Hırvatistan'da Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda derece aldı
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Eskişehirli sporcular, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda takım ve bireysel kategorilerde dereceler elde etti. Elde edilen derecelerin Eskişehir'e armağan edildiği belirtilirken, sporcular, antrenörler ve başarıda emeği bulunanlar tebrik edildi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli sporcular, takım ve bireysel kategorilerde dereceler elde etti.

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Arası Şampiyonası'na katılan Türk sporcular turnuvayı madalyalarla tamamladı. Şampiyonada mücadele eden sporcular Takım Şampiyonluğu, Tek Bayanlar Şampiyonluğu, Tek Bayanlar İkinciliği ve Çift Bayanlar Şampiyonluğu derecelerini elde etti. Organizasyonun ardından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerin Eskişehir'e armağan edildiği belirtilirken; sporcular, antrenörler ve başarıda emeği bulunanlar tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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