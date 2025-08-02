Eskişehirli Sporcu Batuhan Kaya, Uşak'ta İkinci Oldu
Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcu Batuhan Kaya, 62 kilo kategorisinde ikinci olarak bir başarı elde etti. Antrenörleri Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın ile birlikte tebrik edilen sporcunun geleceği merakla bekleniyor.
Eskişehirli sporcu, Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Şampiyonası 31 Temmuz - 2 Ağustos tarihlerinde Uşak'ta düzenlendi. Turnuva sırasında 62 kilo olan Eskişehirli sporcu Batuhan Kaya ikinci oldu. Genç sporcunun antrenörleri ise
Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı paylaşımda "Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor