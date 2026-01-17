Eskişehirli miniklerin spor keyfi

Esra Akkaya Anaokulu öğrencileri, düzenlenen özel etkinlikte basketbolun takım ruhu ile cimnastiğin koordinasyonunu bir araya getirerek spor dolu bir gün geçirdi.

Eskişehir'de okul öncesi eğitim alan minik öğrenciler, düzenlenen özel bir spor etkinliğinde bir araya gelerek basketbol ve cimnastik heyecanını yaşadı. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa katılan Esra Akkaya Anaokulu öğrencileri, profesyonel antrenörler eşliğinde farklı branşları tanıma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca cimnastiğin kazandırdığı esneklik ve koordinasyon becerileri, basketbolun dinamik yapısı ve takım ruhuyla harmanlanarak çocuklara hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşatıldı. - ESKİŞEHİR