Eskişehirli sporcu, uzun kılıç kategorisinde 3. oldu

Sırbistan'da düzenlenen Swordplay 2025 HEMA (Tarihi Avrupa Savaş Sanatları) turnuvasına katılan Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, "Longsword" (Uzun Kılıç) kategorisinde 3. oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da uluslararası sporcuların katılımıyla Swordplay 2025 HEMA turnuvası düzenlendi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Eskişehirli sporcu Mete Işıkadalar, "Open Mixed Longsword" (Açık Karma Uzun Kılıç) kategorisinde rakipleriyle mücadele etti. Yapılan elemeler ve final müsabakaları sonucunda kategorisinde 3.'lük elde eden Işıkadalar, kazandığı bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR