Eskişehirli milli sporcu ikizlerden Avrupa'da önemli başarı

'2025 European U17 Championships', 29 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Lanzarote şehrinde gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan milli badminton sporcuları Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, 'Çift Kadınlar' kategorisinde mücadele etti. Güçlü rakiplerine karşı üstün ve kararlı bir performans ortaya koyan ikiz kardeşler, 3'üncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. - ESKİŞEHİR