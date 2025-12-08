Haberler

Eskişehirli milli sporcu ikizlerden Avrupa'da önemli başarı

Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, 2025 European U17 Championships turnuvasında 'Çift Kadınlar' kategorisinde mücadele ederek bronz madalya kazandı.

Eskişehirli ikiz kardeşler Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, '2025 European U17 Championships' turnuvasında 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

'2025 European U17 Championships', 29 Kasım - 7 Aralık 2025 tarihleri arasında İspanya'nın Lanzarote şehrinde gerçekleştirildi. Turnuvaya katılan milli badminton sporcuları Irmak Rana Yemişen ve Yağmur Tuana Yemişen, 'Çift Kadınlar' kategorisinde mücadele etti. Güçlü rakiplerine karşı üstün ve kararlı bir performans ortaya koyan ikiz kardeşler, 3'üncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. - ESKİŞEHİR

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

Tebrikler kızlarımıza. Ayaklarınıza taş değmesin. Başarılarınız daim olsun.

