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Eskişehirli güreşçiler Türkiye ikincisi oldu

Eskişehirli güreşçiler Türkiye ikincisi oldu
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İşitme Engelliler Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular Recep Karakuş ve Ahmet Oğuz Coşar, kendi kategorilerinde Türkiye ikincisi olarak Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

İşitme Engelliler Büyükler Güreş Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan sporcu Recep Karakuş ve Ahmet Oğuz Coşar, kendi kategorilerinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Farklı illerden çok sayıda sporcunun yer aldığı şampiyona, 16-18 Haziran 2026 tarihleri tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirildi. Eskişehir'den şampiyonaya katılan Recep Karakuş, 86 kilogram kategorisinde; Ahmet Oğuz Coşar ise, 97 kilogram kategorisinde mücadele etti. Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza atan Karakuş ve Coşar, Milli Takım Kampı'na katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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