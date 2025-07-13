Eskişehirli Berat Ayberk Göçmen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 3'üncü Oldu

Eskişehirli Berat Ayberk Göçmen Türkiye Halter Şampiyonası'nda 3'üncü Oldu
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Eskişehir'den minik sporcu Berat Ayberk Göçmen, İzmir'de düzenlenen Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'nda gösterdiği başarı ile Türkiye 3'üncüsü oldu.

Eskişehir'den Minikler Türkiye Halter Şampiyonası'na katılan Berat Ayberk Göçmen, Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Minikler Türkiye Halter Şampiyonası, 9-12 Temmuz tarihleri arasında İzmir'de düzenlendi. Şampiyonaya, Eskişehir'den genç sporcu Berat Ayberk Göçmen de katılım sağladı. Organizasyonda 66 kilogram sikletinde yarışan sporcu, gösterdiği başarılı performans ile Türkiye 3'üncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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