Haberler

Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Eskişehirspor'un "Varsan Varım" kampanyasına destek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Varsan Varım" kampanyasına kulübün kuruluş yılı anısına aldığı 65 kombine biletle destek vereceklerini, biletleri şehitlerin çocuklarına hediye edeceklerini bildirdi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Varsan Varım" kampanyasına kulübün kuruluş yılı anısına aldığı 65 kombine biletle destek vereceklerini, biletleri şehitlerin çocuklarına hediye edeceklerini bildirdi.

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un 19 Haziran 1965'ten bu yana kentin gururu ve nesilden nesile aktarılan ortak değeri olduğunu belirtti.

"Varsan Varım" kampanyasının kentteki birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyma çağrısı olduğunu ifade eden Yılmaz, Eskişehirspor'un en büyük gücünün kent sakinlerinin dayanışması ve kulübe duydukları sevgi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, kampanyaya destek amacıyla kulübün kuruluş yılı olan 1965'e atfen 65 kombine bilet alacaklarını belirterek, biletleri şehitlerin çocuklarına hediye edeceklerini bildirdi.

Şehitlerin emanetlerinin Eskişehirspor tribünlerinde kentin heyecanını ve kardeşlik duygusunu paylaşmasını istediklerini aktaran Yılmaz, şehitleri rahmet, sevgi ve minnetle andı.

Vali Yılmaz, iş dünyası, sanayiciler, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve tüm Eskişehirlilere kampanyaya katılma çağrısında bulunarak, dayanışmanın kulübün geleceğine ve kentteki birlik ruhuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Bir belediye daha AK Parti'ye geçti

Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı

Galatasaray kazandı ama taraftar onu affetmedi!

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın

Yok artık! Anaokulunu kurşunladılar, silahı sakladıkları yere bakın
60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var

60 milyonluk garaj! Türkiye'de sadece 2 tane var
Sakatken gece kulübünde görüntülendi! Ortalık karıştı

Bu görüntülerin bedeli çok ağır oldu