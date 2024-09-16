Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Masa Tenisi Turnuvasında Şampiyon Oldu
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası'nın 1'inciliğini Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı. Final müsabakaları Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası'nın 1'ncisi Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Final müsabakaları Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva sonucunda il 1'inciliğini Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kazandı. - ESKİŞEHİR