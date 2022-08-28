Eskişehir haberi: ESKİŞEHİR - Fenerbahçe kafilesi, Eskişehir'e geldi
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Eskişehir haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Eskişehir'e geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Eskişehir'e geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi, Hasan Polatkan Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara büyük ilgi gösterdi. Taraftarlara imza dağıtan futbolcular, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kafilede, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de yer aldı.
Fenerbahçe kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle kalacağı otele gitti.
Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Spor