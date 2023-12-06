Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Masa Tenisi Şampiyonu

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi masa tenisi müsabakalarında Eskişehir Şampiyonu oldu.

Kemal Unakıtan Çamlıca Spor Salonunda 02-03 Aralık tarihleri arasında düzenlenen okullar arası Genç Kızlar Masa Tenisi Müsabakalarında Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencilerinden Elif Fidan, Emine Melek Er, Gamze Aydın, Sude Naz Öztürk bu sene de Eskişehir Şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupasını okullarına getiren Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri Okul Müdürü Ethem Bilgin, Başeğmez'e, Müdür Yardımcısı Mehmet Asar'a, Beden Eğitimi Öğretmeni Merih Canarslan'a ve Masa Tenisi Antrenörü Ertuğrul Özkan'a teşekkürlerini iletti. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi idarecileri de bölge finallerine katılmaya hak kazanan sporculara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR