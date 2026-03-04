Haberler

Eskişehir'de yüzme müsabakaları başladı

Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen 'Okul Sporları Yüzme Küçükler Müsabakaları' başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında il genelinde düzenlenen organizasyonlar sürüyor. Bu kapsamda organize edilen 'Yüzme Küçükler Müsabakaları', gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı. Yenikent Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan müsabakalarda genç sporcular birbirleriyle rekabet ederken, büyük heyecan yaşanıyor. - ESKİŞEHİR

