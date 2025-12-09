Haberler

Eskişehir'de her yaş grubu judo eğitimine ilgi görüyor
Eskişehir'de Küllüoba Judo Grubu, her yaş grubuna ücretsiz ve halka açık judo eğitimleri sunuyor. Judonun eğitim sürecinde öğrencilere nezaket, sabır ve saygı öğretiliyor.

Judo eğitimi ve sporu Eskişehir'de ilgi görürken, her yaş grubu düzeyinde katılanlara ücretsiz ve halka acık judo eğitimleri veriliyor.

Küllüoba Judo Grubu yöneticisi Leyla Salık ve Orhan Bican tarafından düzenlenen judo eğitiminde görev alan veteran judocu Mustafa Uğur Yücel ve veteran judocu Murat Özdemir, yaptıkları ortak açıklamada, her yaş gurubunda judo eğitimlerinin ücretsiz ve halka açık olduğunu belirttiler. Yücel ve Özdemir, yaptıkları açıklamada, "Öğrencilere; eğitimin süreci içinde doğruluk, nezaket, sabır, sevgi ve saygı kavramlarını öğretiyoruz. Judo sporu, öğrencilerin zekasını geliştirir ve kendi başına hareket etme yeteneğini kazandırır. Judonun eğitimi, belirli bir sıra takip eder. Önce, düşmeler ve alçak seviyeli düşüşlere dayalı atış teknikleri öğretilir. Judonun amacı; zihinsel ve ahlaki disiplin yoluyla sağlam karakterli insan yetiştirmektir. Ayrıca vücudu; kuvvetli, faydalı ve sağlıklı yapmaktır. Amacımız, sağlıklı spor, sağlıklı kent, sağlıklı yaşamdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
