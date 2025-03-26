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Eskişehir'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Eskişehir'de Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı
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Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları, dereceye giren takımlara ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, organizasyona katılan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Eskişehir'de Necdet Yıldırım Sahası'nda düzenlenen Okul Sporları Ragbi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

26 Mart 2025'te gerçekleştirilen etkinlikte, dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın tarafından verildi. Müsabakalara katılan sporcular ve antrenörler, organizasyonun ardından tebrik edildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışmaların başarılı bir şekilde tamamlandığını duyurdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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