Öğrenci yurdunda satranç turnuvası heyecanı yaşandı

Eskişehir'de bulunan Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYGM) bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin sosyalleşmesine yönelik faaliyetler sürüyor. Bu çerçevede, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda bir satranç turnuvası düzenlendi. Öğrencilerin yoğun rekabet ettiği turnuvada büyük heyecan yaşandı. Turnuvanın hakemliğini ise, yine yurt öğrencilerinden olan Samet Bozduman üstlendi. - ESKİŞEHİR