Eskişehir'de Minik Sporcular Temel Hareket Becerileri Eğitim Programı'nda Eğlenceli Öğrenme

Eskişehir'de minik sporcular Temel Hareket Becerileri Eğitim Programı ile eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.

Temel Hareket Becerileri Eğitim Programı, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda devam ediyor. Minik sporcular, program sayesinde hem eğlenerek öğreniyor hem de hareket kabiliyetlerini geliştiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı bir geleceğin temelinin doğru hareketlerle atılacağına dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR