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Eskişehir'de GSB Spor Okulları'nda futbol heyecanı hız kesmiyor

Eskişehir'de GSB Spor Okulları'nda futbol heyecanı hız kesmiyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında Eskişehir'de düzenlenen futbol eğitimleri, çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve geleceğin futbolcularını yetiştirmek amacıyla aralıksız devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları bünyesinde Eskişehir'deki Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda düzenlenen futbol eğitimleri aralıksız şekilde devam ediyor.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları bünyesinde gerçekleştirilen futbol eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. Geleceğin futbolcularını yetiştirmek ve çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen çalışmalar, yoğun katılımla devam ediyor. Abdurrahman Temel Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen GSB Spor Okulları futbol antrenmanlarında yeteneklerini sergileyen minik sporcular, yeşil sahada kıyasıya bir mücadele veriyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde yürütülen idmanlarda temel futbol eğitimlerinin yanı sıra çocukların fiziksel gelişimlerine de katkı sağlanıyor.

Sporla büyüyen, sağlıklı ve güçlü nesiller yetiştirmek adına yürütülen projenin önemine dikkat çeken yetkililer, çocukların hem sosyalleşmesi hem de kötü alışkanlıklardan uzak durması için çalışmaların yaz-kış demeden kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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