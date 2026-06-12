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Eskişehir'de 'Gençlik ve Spor Şöleni' gerçekleştirildi

Eskişehir'de 'Gençlik ve Spor Şöleni' gerçekleştirildi
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Eskişehir'de düzenlenen Gençlik ve Spor Şöleni, spor ve eğlenceyi bir araya getirerek çocuklar, gençler ve aileler için unutulmaz bir gün yaşattı.

Eskişehir'de gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Şöleni, sporun enerjisini eğlencenin coşkusuyla buluşturarak renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda yapıldı. Çocukları, gençleri ve aileleri bir araya getiren şölende; şişme oyun parkurları, turnuvalar, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktiviteler katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, sporun birleştirici ve geliştirici gücü ön plana çıkarken çocuklar ve gençler hareket dolu bir günün keyfini çıkardı.

Programa; Vali Yardımcısı Sayın Güney, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSüleyman Say:

Eskişehir'de böyle güzel bir etkinlik yapılmış olmasından mutluyum. Çocuklara spor sevgisi aşılamak çok önemli bir şey. Devlet ve federasyon ortaklaşa çalışmışsa bu da güzel bir örnek olmuş. Umarım bunlar sadece senelik gösterim olmaz da gerçekten çocuklara faydası olur.

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Haber YorumlarıHasan Ulaş Cerci:

güzel girişim olmuş böyle şeyler çocuklara iyi geliyor da sonrasında bunun devamı gelir mi onu merak ediyorum yani sadece bi gün mi yoksa düzenli mi yapılacak belli değil

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Haber YorumlarıErol Güngör:

şölen diye böyle bi etkinlikmiş ya ben futbol maçı sanıyordum

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