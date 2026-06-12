Eskişehir'de 'Gençlik ve Spor Şöleni' gerçekleştirildi

Eskişehir'de gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Şöleni, sporun enerjisini eğlencenin coşkusuyla buluşturarak renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Necdet Yıldırım Futbol Sahası'nda yapıldı. Çocukları, gençleri ve aileleri bir araya getiren şölende; şişme oyun parkurları, turnuvalar, yarışmalar ve birbirinden eğlenceli aktiviteler katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, sporun birleştirici ve geliştirici gücü ön plana çıkarken çocuklar ve gençler hareket dolu bir günün keyfini çıkardı.

Programa; Vali Yardımcısı Sayın Güney, İl Müftüsü Muharrem Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı