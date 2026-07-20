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Eskişehir'de taekwondo antrenmanları sürüyor

Eskişehir'de taekwondo antrenmanları sürüyor
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Eskişehir'de genç sporcular, Porsuk Spor Salonu'ndaki taekwondo antrenmanlarına katılarak yaz tatilini disiplinli geçiriyor.

Eskişehir'de genç sporcular, yaz tatilini taekwondo antrenmanlarına katılarak değerlendiriyor.

Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen taekwondo antrenmanları hız kesmeden sürüyor. Antrenmanlara katılan çok sayıda genç sporcu, yaz tatilini taekwondo ile disiplinli bir şekilde değerlendiriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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