Eskişehir’de Gaziler Günü dolayısıyla bilek güreşi turnuvası yapıldı

Eskişehir'de Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Bilek Güreşi Turnuvası Müsabakaları'nda büyük coşku yaşandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Eskişehir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda ise Bilek Güreşi Turnuvası Müsabakaları gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu.

"Gazilerimiz iyi ki varlar"

Turnuvayla ilgili açıklamada bulunan bilek güreşi antrenörü ve milli sporcu Murat Cırık, "Gaziler Haftası kapsamında bütün gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği emeklerin sonucunda ayakta tutuyoruz, iyi ki varlar. Bugün kendi sporcularımız maç yapıyor. Karşılaşmalar, heyecanlı ve çekişmeli oluyor. Zaten milli sporcularımız da var, milli takımlara da hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Hindistan'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı