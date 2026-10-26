Eskişehir'de dart il birinciliği 50 sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Eskişehir'de düzenlenen Dart Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar İl Birinciliği Müsabakaları, 50 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 24 Ekim'de gerçekleştirilen organizasyon, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapıldı. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda 50 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular tebrik edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı