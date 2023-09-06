Eskişehir'de çocukları ile Bocce petank öğrenen veliler yarıştı

Eskişehir'de çocukları ile Bocce petank öğrenen veliler yılsonunda Aileler Yarışıyor Yarışması'nda mücadele verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına Bocce petank sporu için çocuklarını salona çalışmaya getiren veliler, Antrenör Hakkı Ünal'ın teklifi üzerine oyunu öğrenmeye başladı. 10 veli yaz boyunca antrenmanalar katılarak oyunu öğrendi. Çocuklarıyla bu sayede daha çok zaman geçiren hem eğlendi hem de güzel hatıralar biriktirdi. Antrenmanlarını tamamlayan bir veli ve bir çocuktan oluşan takımlar Aileler Yarışıyor Yarışması'nda mücadele verdi. Veliler ve çocuklar desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Osman Ercan'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR