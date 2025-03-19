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Eskişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında voleybol müsabakası düzenlendi

Eskişehir'de Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılında voleybol müsabakası düzenlendi
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı etkinlikleri kapsamında voleybol müsabakası düzenledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı etkinlikleri kapsamında voleybol müsabakası düzenledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla dostluk ve dayanışma ruhuyla bir voleybol müsabakası organize etti. Etkinlikte kazanan takım tebrik edildi. Anlamlı günde bir açıklama yapan müdürlük, "Bu anlamlı günde, vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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