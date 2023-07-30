Eskişehir'de Atlı Okçuluk ve Atlı Cirit Etkinliği

Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen atlı okçuluk ve atlı cirit etkinliği keyifli anlara sahne oldu. Türk kültürünün bir parçası olan bu sporlar, yoğun ilgi gördü.

ESKİŞEHİR'de, ata sporlarından olan atlı okçuluk ve atlı cirit etkinliği yapıldı. Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik, keyifli anlara sahne oldu.

Eskişehir Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü sporcuları, Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'nde bulunan, Eskişehir Keyifli At Çiftliği sahasında düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Türk kültürünün bir parçası olan atlı okçuluk ve atlı cirit sporu, Akıncı Birliği Atlı Spor Kulübü'nün 12 lisanslı 3 milli takım oyuncusu bulunan takımların yer aldığı müsabakalarla gerçekleştirildi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören organizasyon, keyifli anlara sahne oldu.

Etkinliğe katılan misafirlere, yöresel yiyecekler ikram edildi.