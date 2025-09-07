Eskişehir'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Final Maçı Coşkuyla İzlendi

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, alandaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve formalarıyla milli maç heyecanı yaşadı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AA muhabirine, milli maç dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Festivaller parkındayız. Halkımız da artık burayı benimsedi. Durmayacağız, etkinliklerimizi festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz. Akşam da A Milli Futbol Takımı'mızın maçı var. Halkımızı o maç için de buraya bekliyoruz. Akşam da güzel bir maç olacaktır." diye konuştu.