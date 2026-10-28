Eskişehir'de 36 Atlık Barınak Projesi'ni İl Müdürü Hasan Kalın yerinde inceledi

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Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yusuflar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 36 Atlık Barınak Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Proje sahasını ziyaret eden İl Müdürü Hasan Kalın, teknik ekipten çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'in spor altyapısına katkı sağlaması hedeflenen 36 Atlık Barınak Projesi'nde inşaat süreci planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, teknik heyet ile birlikte Yusuflar Mahallesi'nde yapımı devam eden tesis alanında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarını yerinde takip eden Kalın, gelinen aşama ve yürütülen teknik süreçlere dair yetkililerden bilgi aldı. Tesisin tamamlanarak hizmete sunulması amacıyla sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı