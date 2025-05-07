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Eski takımına karşı şahane oynayan Cedi Osman'a tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi

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Anadolu Efes'in Panathinaikos'a mağlup olduğu maçta eski takımı Efes'e karşı performansıyla geceye damga vuran Cedi, maçtaki Türk taraftarların da tepkisini çekti. Maç sonu açıklama yapan yıldız basketbolcu, "En başından itibaren kötü niyetli hiçbir sevinmem olmadı. Ne Efes oyuncularına, ne bençine, ne de Tuncay Bey'e (Özilhan) yönelik herhangi bir hareketim olmadı" dedi.

EuroLeague play-off'unda Anadolu Efes'e karşı alınan galibiyette büyük rolün sahibi olan Cedi Osman, 5. maçtaki performansıyla geceye damga vurdu. Eski takımı Efes'e karşı müthiş oynayan Cedi gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı.

ESKİ TAKIMINA KARŞI HARİKA OYNADI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Panathinaikos, EuroLeague play-off serisi 5. maçında Anadolu Efes'i konuk etti. Anadolu Efes'i 75-67 mağlup eden Panathinaikos, EuroLeague'de final-four'a yükseldi ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Cedi Osman ise performansıyla 5. maça damga vuran isim oldu. EuroLeague sayı rekorunu kıran milli basketbolcu, maçtaki reaksiyonlarıyla Türk taraftarların tepkisini çekti. Birçok taraftar özellikle sosyal medyada Cedi Osman'ın tavrını eleştirirken, milli basketbolcu açıklama yapmak zorunda kaldı.

"HAKARETİM OLMADI"

Anadolu Efes oyuncularına yönelik hareketinin olmadığını aktaran Cedi Osman, "En başından itibaren kötü niyetli hiçbir sevinmem olmadı. Ne Efes oyuncularına, ne bençine, ne de Tuncay Bey'e (Özilhan) yönelik herhangi bir hareketim olmadı" dedi.

İstanbul'daki maçta kendisine birçok şey söylendiğini dile getiren Cedi Osman, "Ben herhangi bir yanlış hareketim olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da taraftara bir kez bile başımı kaldırmadım. Bana neler neler söylendi ama hiçbir zaman başımı bile kaldırmadım. Sadece oyuna ve takımıma konsantre oldum" şeklinde konuştu.

"MAÇI MI BIRAKACAKTI?"

Oyuncusuna sahip çıkan Ergin Ataman ise maç sonrası "Efes taraftarının Cedi'ye yaptıklarını yadırgıyorum. Cedi ne yapacaktı, karşısında Türk takımı var diye maçı mı bırakacaktı?" sözlerini sarf etti. 5. maçın MVP'si seçilen Cedi Osman, karşılaşmayı 28 sayı, 8 ribaunt ile tamamladı.

Eski takımına karşı şahane oynayan Cedi Osman'a tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıavsar_murat38:

Sorun eski takımına karşı iyi oynaman değil. Her basketten sonra yırtına yırtına sevinmendi. Fenerdede birçok Yunan basketbolcu oynadı ama hiçbiri Yunan takımlarına karşı kazandığı maçlarda bir yerlerini yırtmadı. Şu performansın onda birini milli takımda göstersen en son Avrupa şampiyonasında finale çıkardık.

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