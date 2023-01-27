Eski takım arkadaşı, hocası oldu! Caner Erkin, Başakşehir'de

Fatih Karagümrük ile yollarını ayıran Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Deneyimli sol bek, Başakşehir ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki futbolcu yarın sağlık kontrolünden geçecek. Erkin, Fenerbahçe'de birlikte forma giydiği Emre Belözoğlu'nun öğrencisi olacak.

Beşiktaş ya da Galatasaray'a imza atması beklenen Caner Erkin'in yeni takımı netleşti. İstanbul'da kalan deneyimli sol bek, artık Başakşehir için ter dökecek.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fatih Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra nereye gideceği merak konusu olan Caner Erkin, Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Turuncu-lacivertlilerle 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan deneyimli sol bek, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

ASİSTLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Caner Erkin bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 12 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 asistlik katkı sağladı.