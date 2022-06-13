Eski milli okçu Uçar, kendisini sporcu ve eğitmen yetiştirmeye adadı

Sporculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan eski milli okçu Sümeyye Gamze Uçar, geleneksel Türk okçuluğunun yaygınlaştırılması amacıyla ilk kadın başkan olarak görev yaptığı Ata Sporları Federasyonunda hem eğitmen hem de sporcu yetiştirmek için mücadele ediyor.

Uçar, AA muhabirine, geleneksel Türk okçuluğuna 2016 yılında Okçular Vakfının organize ettiği ve 40 ülkenin katıldığı Uluslararası Fetih Kupası'nda birinci olarak dahil olduğunu anlattı.

Daha sonra Antalya Okçular Tekkesi ve Ata Sporları Federasyonunun kurulduğunu aktaran Uçar, "Hızlı şekilde bu ivmeyi tecrübelerimizle artırmış olduk. İlk 1991 yılında 11 yaşımda Petkimspor Kulübünde okçuluk sporuna başladım. 1993 yılında milli takım seçmelerine katıldım. 1996 yılında Dünya Şampiyonası'na gittim. O zamandan 2007 yılına kadar milli takımdaydım." diye konuştu.

"Yapmamız gereken çalışmalar var"

Sümeyye Gamze Uçar, 2007'deki Dünya Şampiyonası'ndan sonra okçuluk sporuna ara verdiğini dile getirerek, maneviyata yöneldiğini, kendi işlerine odaklandığını kaydetti.

Daha sonra Okçular Vakfının 2012 yılında kurulmasından sonra geleneksel anlamda okçuluk sporuna devam etmeye karar verdiğini anlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Bu konuda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Bey'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü kendisi böyle bir vakfın kurulmasına vesile olmasaydı, biz de bu işlere dahil olamayacak, sporu tamamen bırakmış olacaktık. Öğrenci ve eğitmen yetiştirmekten, bu işin bizim kanalımızla dallanıp budaklanmasından, bunun meyvelerini görmekten keyif alıyorum. Yolumuz biraz uzun. Baktığınız zaman okçuluk çok hızlı ivmeyle belli noktaya geldi, okullara kadar indi ancak hala birtakım eksiklikler ve yapmamız gereken çalışmalar var."

Uçar, kadınların ve genç kızların okçuluk sporuna dahil edilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Biz Antalya merkezliyiz ama ulusal bazda çok çalışma yapıyoruz. Bilgimizi herkesle paylaşıyoruz. Uluslar arası manada bizim yolumuzu açacak kişi neticede Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi. Çünkü o dünya çapında organizasyonlar yapıyor. Biz kendisine ulusal bazda destek vererek bu işin bir parçasıyız." ifadelerini kullandı.

2 binin üzerinde eğitmen yetiştirildi

Beş yıl önce bu işe başladıklarında yasal bakımdan eğitmen yetiştirmenin söz konusu olmadığına dikkati çeken Uçar, Milli Eğitim Bakanlığıyla bir modül yazarak okçuluk eğitmenlerini yetiştirmeye başladıklarını anlattı.

Uçar, o günden bugüne federasyon ve Antalya Okçular Tekkesi olarak ata sporunda 2 binin üzerinde geleneksel okçuluk eğitmeni yetiştirdiklerini dile getirerek, bu eğitmenlerin Türkiye'nin dört bir yanında hizmet verdiğini söyledi.

Kadınların da okçuluk sporunu rahatlıkla yapabileceklerini göstermek istediklerini vurgulayan Uçar, "Son zamanlarda haliyle erkek eğitmen zaten vardı. Erkeklerden de çok fazla eğitmen yetiştirdik. Fakat genç kızların ve hanımların bu işe sporcu olarak devam etme talebi fazlalaşınca, eğitmen talebi de oluştu. 6 ayda yaklaşık 50-55 hanım arkadaşımızı eğitmen olarak yetiştirdik. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre staj yaptırıyoruz. Ondan sonra ihtiyaç olan yerlere eğitmen olarak yönlendirebiliyoruz." değerlenndirmesinde bulundu.