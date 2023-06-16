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Eski Milli Futbolcu Yalçın Kıldıran Tavşanlı'da Defnedildi

Eski Milli Futbolcu Yalçın Kıldıran Tavşanlı'da Defnedildi

Spor Haberleri

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu Yalçın Kıldıran, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi. Kanser tedavisi gördüğü sırada hastanede yaşamını yitiren Kıldıran'ın cenazesi, yakınları tarafından Moymul Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Kıldıran'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Kıldıran'ın yakınlarının yanı sıra spor camiasından arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu Yalçın Kıldıran, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde defnedildi.

Kanser tedavisi gördüğü sırada hastanede yaşamını yitiren Kıldıran'ın cenazesi, yakınları tarafından Moymul Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Helallik alınmasının ardından Kıldıran'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazın ardından Moymul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Kıldıran'ın yakınlarının yanı sıra spor camiasından arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın - Spor

Yalçın Kıldıran Tavşanlı Kütahya Spor Haberler

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