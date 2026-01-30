Haberler

Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku

Eski milli futbolcu Hakan Balta'ya aidat şoku
Güncelleme:
Eski milli futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Yeşilköy'de yaşadıkları sitede aidatın 25 bin 600 TL'ye yükselmesi sonrası taşınma kararı aldı.

  • Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Hakan Balta'nın İstanbul Yeşilköy'de oturduğu lüks sitede aidatlara yüzde 40 zam yapıldı.
  • Zam sonrası Hakan Balta'nın aylık aidatı 25 bin 600 TL'ye, annesinin aidatı 21 bin 700 TL'ye yükseldi ve ailenin toplam aylık aidat gideri 47 bin 300 TL oldu.
  • Hakan Balta'nın yüksek aidat nedeniyle taşınma kararı aldığı ve Yeşilköy ile çevre semtlerde yeni ev arayışına başladığı belirtildi.

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Hakan Balta ile eşi Derya Balta, İstanbul Yeşilköy'de oturdukları lüks sitede yaşanan yüksek aidat artışıyla gündeme geldi. Site yönetiminin yaptığı son toplantıda aidatlara yüzde 40 zam yapılması, Balta ailesinin tepkisine neden oldu.

AYLIK GİDER 47 BİN TL'Yİ AŞTI

Zam sonrası Hakan Balta'nın yaşadığı dairenin aylık aidatı 25 bin 600 TL'ye yükseldi. Aynı sitede farklı bir blokta yaşayan annesinin ödediği aidat ise 21 bin 700 TL oldu. Böylece Balta ailesinin toplam aylık aidat gideri 47 bin 300 TL'ye ulaştı. Bu rakam, İstanbul'daki birçok lüks semtte ödenen aylık kira bedellerini geride bıraktı.

TAŞINMA KARARI ALINDI

Eşi Derya Balta ile durumu değerlendiren Hakan Balta'nın, yüksek aidat nedeniyle taşınma kararı aldığı konuşuluyor. Çiftin, sitedeki sosyal imkânlar ve güvenlik hizmetlerinin bu denli yüksek bir bedeli karşılamadığını düşündüğü öğrenildi. Balta ailesinin Yeşilköy ve çevre semtlerde yeni bir ev arayışına başladığı belirtildi.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİ 2018'DE NOKTALAMIŞTI

Hakan Balta ve Derya Balta çifti 2007 yılında evlenmişti. Uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve milli takımda da görev alan Hakan Balta, Ağustos 2018'de futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

