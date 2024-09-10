Üye Girişi
Haberler

Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Son Yolculuğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu 34 yaşındaki İlkan Karaman, Tekirdağ'ın Kapaklı Karaağaç mahallesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Naaşı Kapaklı'ya getirilen eski milli basketbolcu İlkan Karaman için öğle namazına müteakip Karaağaç Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, basketbolcu arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Karaman'ın yakınları ve eşi Selin Karaman ayakta durmakta zorlanırken, cenazede taziyeleri Karaman'ın babası İlhan Karaman kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından İlkan Karaman, Karaağaç Fatih mezarlığında dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İlkan Karaman Basketbolcu Karaağaç Kapaklı Karaman Güncel Datça Muğla Spor

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BESYO SONUÇLARI! BESYO sonuçları ne zaman açıklanacak? BESYO sonuçları ne zaman açıklanır 2024? Kötü Kan dizisi hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda başlıyor? Kötü Kan dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Taylor Swift İstanbul konseri ne zaman? Taylor Swift İstanbul'a ne zaman gelecek? İstanbul konser biletleri ne zaman satışa çıkacak? Selena Gomez kimdir? Selena Gomez kaç yaşında, nereli? Selena Gomez'in markasının adı ne? Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Ahsen Eroğlu oynadığı diziler neler? VOLARANT ÇÖKTÜ MÜ? Volarant neden açılmıyor? Valorant TR server nerede, İstanbul sunucusu yok mu? 10 Eylül son gelişmeler... Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK'ye göre muhatap nasıl yazılır, ne anlama gelir? Deha dizisi ne zaman başlıyor? Deha dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
title