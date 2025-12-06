Haberler

Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti
Güncelleme:
Eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Eyüpspor formasıyla Galatasaray-Samsunspor maçını tribünden izledi. Maç sonrası 'Şükür yendik' ve 'Galatasaray özlenmez mi?' sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

  • Kerem Demirbay, Eyüpspor forması giyerken Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini tribünden izledi.
  • Kerem Demirbay, Galatasaray'ın galibiyeti için 'Şükür yendik' dedi.
  • Kerem Demirbay, Galatasaray'ın özlenip özlenmeyeceği sorusuna 'Galatasaray özlenmez mi?' diye yanıt verdi.

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini tribünden izledi. Maç sonrası "Şükür yendik" sözleri tartışma yaratırken, "Galatasaray özlenmez mi?" yanıtı dikkat çekti.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Eyüpspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da görev yapan Kerem Demirbay, dün akşam oynanan Galatasaray–Samsunspor mücadelesini tribünden izledi.

"ŞÜKÜR YENDİK" SÖZÜ GÜNDEME OTURDU

Demirbay, maçtan sonra kendisine yöneltilen "Kerem nasıl maçtı?" sorusuna verdiği "Şükür yendik" yanıtıyla sosyal medyada tartışma yarattı. Eyüpspor'un oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'ın galibiyetine sevinmesi, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

Kerem'e yöneltilen diğer soru ise, "Özledin mi Galatasaray'ı?" oldu. Demirbay, bu soruya ise "Galatasaray özlenmez mi?" diyerek yanıt verdi. Eski kulübüne olan duygusal bağlılığını dile getiren futbolcunun bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAteş can Şahin:

Hakem gene Galatasaray ın itliğini yaptı yoksa okan buruk karı gibi ağlardı ve küçük emrah rolü yapardı okan buruk sever acıların çocuğunu oynamayı

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme42
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırp4wk448jn:

Ağlayın , ağlayın

yanıt15
yanıt19
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Çıksın, o bahisçi başkanın TFF Başkanı istifa desin o zaman. Diyemez dimi ?

yanıt7
yanıt10
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

sen nasıl ahlaklı futbolcusun , yarın bir gün gs maçını da verirsin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman orgo:

evet yendiniz ama nasıl onuda söyle Kerem yazıklar olsun zaten senin başkanın içerde olduğuna göre sizlerde neler var neler

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

