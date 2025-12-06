Galatasaray maçına giden Kerem Demirbay'ın sözleri tepki çekti

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini tribünden izledi. Maç sonrası "Şükür yendik" sözleri tartışma yaratırken, "Galatasaray özlenmez mi?" yanıtı dikkat çekti.

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Eyüpspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da görev yapan Kerem Demirbay, dün akşam oynanan Galatasaray–Samsunspor mücadelesini tribünden izledi.

"ŞÜKÜR YENDİK" SÖZÜ GÜNDEME OTURDU

Demirbay, maçtan sonra kendisine yöneltilen "Kerem nasıl maçtı?" sorusuna verdiği "Şükür yendik" yanıtıyla sosyal medyada tartışma yarattı. Eyüpspor'un oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'ın galibiyetine sevinmesi, bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

Kerem'e yöneltilen diğer soru ise, "Özledin mi Galatasaray'ı?" oldu. Demirbay, bu soruya ise "Galatasaray özlenmez mi?" diyerek yanıt verdi. Eski kulübüne olan duygusal bağlılığını dile getiren futbolcunun bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.