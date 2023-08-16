Eski Futbolcu Sakıp Özberk Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Cenaze törenine Özberk'in yakınları ve futbol camiasından birçok isim katıldı.